BIST 8.976
DOLAR 30,74
EURO 32,93
ALTIN 1.964,62
HABER /  GÜNCEL

'Yevmiyem eksik hesaplandı' deyip çatıya çıktı

'Yevmiyem eksik hesaplandı' deyip çatıya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yevmiyesinin eksik hesap edildiği gerekçesiyle inşaat halindeki 2 katlı binanın çatısına çıkan inşaat işçisini, jandarma ekipleri ikna ederek aşağıya indirdi.

Abone ol

Olay, Alanya-Antalya D-400 kara yolu Hatipler Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çatıda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri şahsın atlama ve düşme ihtimaline karşı şişme yatak açarken, jandarma ekipleri çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Adının Mehmet B. olduğu belirlenen şahsın, çalıştığı inşaatta 800 lira yevmiyeye anlaştığı, hesabının 700 liradan görülmek istenmesi üzerine çatıya çıktı öğrenildi. Olay yerine gelen inşaat firması yetkilisi ise inşaatın bitmesi nedeniyle işçinin işine son verildiğini, parasının hazır olduğunu, ister nakit isterse hesabına parayı yatırmak istemesine rağmen işçinin bunu kabul etmediğini, böyle bir şeyi neden yaptığını anlayamadığını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"
"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı!
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı!
CHP'de istifa krizi büyüyor! Eşiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu
CHP'de istifa krizi büyüyor! Eşiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu
Manisa’da aranan 14 şahıs yakalandı
Manisa’da aranan 14 şahıs yakalandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular