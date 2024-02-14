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Motosikletle drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin TL ceza

Motosikletle drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin TL ceza

Eskişehir’de bir parkta kendisine ait olmayan motosikletle drift atan ehliyetsiz şahsa 51 bin 964 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

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Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, park içinde motosikletle drift atan bir şahıs tespit edildi. Kendisine ait olmayan abartı egzozlu motosiklet ile drift atan C.B: isimli şahsın yapılan sorgulamasında, ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi. Ekipler tarafında drift atan C.B.’ye, 51 bin 694 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

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