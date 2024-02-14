BIST 8.976
DOLAR 30,74
EURO 32,93
ALTIN 1.964,62
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

MHP'li İzzet Ulvi Yönter canlı yayında İmamoğlu'nun olay sözlerini dinletti: İstanbul'a nasıl talip olursun, utan

MHP'li İzzet Ulvi Yönter canlı yayında İmamoğlu'nun olay sözlerini dinletti: İstanbul'a nasıl talip olursun, utan

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İmamoğlu'nun "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" sözlerine tepki göstererek, "Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan." dedi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul ilçelerinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı.

İmamoğlu, "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" dedi.

İmamoğlu'nun sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in gündemindeydi. CNN Türk'e konuk olan Yönter, İmamoğlu'nun polemik konusu olan ifadelerini dinletti. 

"Biz neredeyiz?"

İmamoğlu'na tepki gösteren Yönter, "Herkesin Ekrem İmamoğlu'nun şu konuşmasına dikkat etmesini istiyorum. Süryani'nin, Ermeni'nin şehri ne demek. Böylesi bir konuşma sonucunda Ekrem Bey'e 'Sen Türk düşmanı mısın? diye sorma hakkımız olmaz mı? Sana bu talimatı kim verdi? Sen İstanbul'u Ermeni'nin şehri yaptın, Türk'ü ağzına bile almadın. Ben Ermeni düşmanı değilim, sadece bizim hakkımızı arıyorum. Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan. Şehitlerimize, gazilerimize bunun hesabını verecek. İBB Başkanı korkunç bir sürüklenme içinde. Değerlerinden kopmuş durumda." dedi.

Erzincan'da maden sahasındaki toprak kayması

Erzincan İliç’te altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili konuşan İzzet Ulvi Yönter, "Malesef bir toprak kayması geldi. Şu anda 9 işçimizle ilgili arama çalışmaları sürüyor. İşçilerimize ulaşmamız lazım. Daha sonra diğer meselelerle ilgili gerekli açıklamayı yaparız. Çalışmalar hızla devam ediyor. Büyük bir alan. Polemik yapanlar, korku pompalayanlar var. Sabah bir televizyon kanalındaki konuşmayı dinleyince inanamadım." ifadelerini kullandı.

"Zincirleme provokasyonlar var"

Yerel seçimlere gidilirken provokasyonlara dikkat çeken İzzet Ulvi Yönter, "Sistematik bir operasyon sürecinin ilerlediği noktasında kanaatimiz var. Zincirleme provokasyonlar var. Genel Başkanımız görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin bir tehdit sarmalında olduğunu ifade ettik. Türkiye üzerinde hesap yapılacak bir ülke değil. Zincirleme saldırılar var. Türkiye'ye çelme takmak istiyorlar. Türkiye husumet ve işgal cephesinin nefretini çekti." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yevmiyem eksik hesaplandı' deyip çatıya çıktı
'Yevmiyem eksik hesaplandı' deyip çatıya çıktı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"
"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı!
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı!
CHP'de istifa krizi büyüyor! Eşiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu
CHP'de istifa krizi büyüyor! Eşiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu
Manisa’da aranan 14 şahıs yakalandı
Manisa’da aranan 14 şahıs yakalandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor