MHP'li İzzet Ulvi Yönter canlı yayında İmamoğlu'nun olay sözlerini dinletti: İstanbul'a nasıl talip olursun, utan

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İmamoğlu'nun "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" sözlerine tepki göstererek, "Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan." dedi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul ilçelerinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma tartışmalara yol açtı.

İmamoğlu, "Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri" dedi.

İmamoğlu'nun sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in gündemindeydi. CNN Türk'e konuk olan Yönter, İmamoğlu'nun polemik konusu olan ifadelerini dinletti.

"Biz neredeyiz?"

İmamoğlu'na tepki gösteren Yönter, "Herkesin Ekrem İmamoğlu'nun şu konuşmasına dikkat etmesini istiyorum. Süryani'nin, Ermeni'nin şehri ne demek. Böylesi bir konuşma sonucunda Ekrem Bey'e 'Sen Türk düşmanı mısın? diye sorma hakkımız olmaz mı? Sana bu talimatı kim verdi? Sen İstanbul'u Ermeni'nin şehri yaptın, Türk'ü ağzına bile almadın. Ben Ermeni düşmanı değilim, sadece bizim hakkımızı arıyorum. Biz neredeyiz. Türk olmaktan utanıyorsan İstanbul'a nasıl talip olursun, utan. Şehitlerimize, gazilerimize bunun hesabını verecek. İBB Başkanı korkunç bir sürüklenme içinde. Değerlerinden kopmuş durumda." dedi.

Erzincan'da maden sahasındaki toprak kayması

Erzincan İliç’te altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili konuşan İzzet Ulvi Yönter, "Malesef bir toprak kayması geldi. Şu anda 9 işçimizle ilgili arama çalışmaları sürüyor. İşçilerimize ulaşmamız lazım. Daha sonra diğer meselelerle ilgili gerekli açıklamayı yaparız. Çalışmalar hızla devam ediyor. Büyük bir alan. Polemik yapanlar, korku pompalayanlar var. Sabah bir televizyon kanalındaki konuşmayı dinleyince inanamadım." ifadelerini kullandı.

"Zincirleme provokasyonlar var"

Yerel seçimlere gidilirken provokasyonlara dikkat çeken İzzet Ulvi Yönter, "Sistematik bir operasyon sürecinin ilerlediği noktasında kanaatimiz var. Zincirleme provokasyonlar var. Genel Başkanımız görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin bir tehdit sarmalında olduğunu ifade ettik. Türkiye üzerinde hesap yapılacak bir ülke değil. Zincirleme saldırılar var. Türkiye'ye çelme takmak istiyorlar. Türkiye husumet ve işgal cephesinin nefretini çekti." şeklinde konuştu.