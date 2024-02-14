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Balıkesir’de arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı

Balıkesir’de arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri, şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda arama kaydı bulunan 7 şahsı yakaladı. Yakalan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz gün il genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde bin 182 şahıs sorgusu yapılırken, arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimde bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca Asayiş Şube ekipleri kesici aletle yaralama olayından 2 ve yağma olayından bir şüpheliyi yakalayarak gerekli adli işlem gerçekleştirdi.

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