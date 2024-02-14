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İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü!

İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.

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Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki Berin Taşan Sokak'ta matbaa işiyle uğraşan Atakan Kaşıkçı (40), iş yerinde silahla vuruldu.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı'yı vurduğu öne sürülen kuzeni A.H. (30), polislerce yakalandı.

A.H, kurusıkıdan bozma silahı göstermek için aralarında husumet bulunmayan Kaşıkçı'nın yanına gittiğini anlatarak, burada silahın kazara ateş aldığını öne sürdü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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