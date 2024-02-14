Murat Kurum'dan Kadir Topbaş'a vefa! İBB yönetimine tepki gösterdi: Yeşil alan mı zorlarına gidiyor?

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için düzenlenen Mevlid-i Şerif'e katıldı. İstanbul'un her köşesinde Topbaş'ın eserleri olduğunu belirten Kurum, "31 Mart akşamı Kadir Abimizden aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Mevlid sonrası basın mensuplarına konuşan Kurum, "Bugün, İstanbulluların ‘Kadir Ağabey’ olarak tanıdığı merhum Kadir Topbaş büyüğümüzün mevlidi için bir araya geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii Kadir Başkanımız İstanbul'un abisiydi. Duruşuyla, tavrıyla, gülüşüyle, samimiyetiyle, içtenliğiyle her zaman İstanbul'lu hemşerilerimiz için en iyisinin mücadelesini verdi. AK Partimizin sosyal belediyecilik anlayışını da bu manada İstanbul'dan başlayan ve tüm Türkiye'ye dalga dalga götüren anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi” dedi.

Kadir Topbaş'ın bıraktığı bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Biz Kadir başkanımız ile gurur duyuyoruz. Böyle bir başkanımız olduğu için biz de inşallah 31 Mart akşamı Kadir abimizden aldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşıyarak bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu mücadele güçlü Türkiye mücadelesidir" diye konuştu.

"Yeşil alan istemiyorlar"

Bir basın mensubunun "İstanbul Atatürk Havalimanı millet bahçesi ihalesi İptal edildi. Davayı da mevcut İBB yönetimi açmıştı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, "Evet mevcut İBB yönetimi her hayırlı işte olduğu gibi dava açma hevesinden geri durmuyor. Yani orada dava açmanın gerekçesi nedir? İBB'ye de sormak lazım. İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor? Veya orada milletimizin huzur içerisinde gerek afet esnasında bir toplanma alanı vazifesi görecek olması mı acaba zorlarına gidiyor. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.