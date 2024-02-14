CHP'de istifa depremi! Genel Başkan Özgür Özel'e tam yetki

CHP'de peş peşe istifalar yaşanırken, gözler açıklanacak 300 adayda... İsim belirleme yetkisi son toplantıda CHP lideri Özel’e verildi. Özel’in aldığı yetki ile tüm bu isimler ile Hatay konusunda da karar vermesi bekleniyor.

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Pazartesi saat 14.40’da başlayan çift turlu MYK ve PM toplantıları dün sabaha karşı sona erdi. İstanbul’un 11 ilçesi, Çankaya gibi kritik yerlerin olduğu 129 kişilik yeni aday listesi tansiyonun sık sık yükseldiği müzakerelerin ardından netleştirildi. PM’de CHP’nin kalesi olarak bilinen Ankara Çankaya için Özel’in avukatı olan PM üyesi Hüseyin Can Güner aday oldu.

Hatay beklemede

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre toplantıda bazı PM üyeleri Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesine yönelik tepkiler çerçevesinde “vatandaşa rağmen aday olmaz” diyerek, Hatay’ın durumunu gündeme getirdi. Özgür Özel’in ise değerlendirmelerin devam ettiğini ancak anketlerde Savaş’ın önce çıktığını söylediği belirtildi. Parti kulislerinde CHP’nin Hatay’da Savaş ile yola devam edeceği değerlendiriliyor.

Açıklanan son listenin ardından CHP’de istifalar peş peşe geldi. Adı Esenler adaylığı için geçen partinin sembol isimlerinden Gürsel Tekin’in yanı sıra, yeniden aday yapılmayan Adana’nın Seyhan ve Çukurova Belediye Başkanları CHP’den istifa etti.

300 aday için Özel’e tam yetki

CHP PM adaylar için bir daha toplanmayacak. Henüz açıklanmayan yerler, adaylıktan çekilme ve istifalar halinde isim belirleme yetkisi son toplantıda Özel’e verildi. CHP Şanlıurfa Büyükşehir’in de arasında bulunduğu yaklaşık 300 yer için henüz aday belirlememiş durumda. Özel’in aldığı yetki ile tüm bu isimlerin yanı sıra, Hatay konusunda da karar verebileceği belirtildi.

‘Tasfiye’ tartışması

PM’de Özel ve PM Üyesi Müslim Sarı arasında İstanbul listesi üzerinden tartışma yaşandı. Aday belirleme sürecini eleştiren Sarı, “İstanbul’da kongre hesabı yaptınız. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 9 belediye başkanı tamamını tasfiye ettiniz” dedi. Özel de Sarı’nın tasfiye eleştirilerine karşı böyle bir şey olmadığını belirterek, memnuniyet anketlerine göre yol aldıklarını söyledi.