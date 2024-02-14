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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), depremin ardından bazı bölümlerde uzaktan verdiği eğitimi gelecek dönem tamamen yüz yüze yapmayı hedefliyor.

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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde 35 akademik ve idari personelleri ile 155 öğrencilerini kaybettiklerini söyledi.

Deprem dolayısıyla ana kampüsteki binalarda çok sıkıntı olmadığını ancak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yıkıldığını belirten Yasım, geçen yıl eğitimi tamamen uzaktan gerçekleştirdiklerini, bu yıl birinci dönem tıp fakültesi ve diş hekimliği gibi bazı bölümlerde yüz yüze eğitime geçtiklerini ifade etti.

Yasım, "2023-2024 bahar döneminde de bazı bölümleri yüz yüze eğitime aldık. Bir kısmını karma eğitime aldık. İsteyen yüz yüze gelecek, isteyen uzaktan eğitime. Çünkü öğrencilerin en büyük sorunu barınma sorunu. Yurt binaları hasar gördü. Şehirde öğrencilerin kaldığı evler hasar gördü. Ondan dolayı öğrenciler açısından bir barınma sıkıntısı var. Onun dışında iki birimimizi saymazsak çok bir sıkıntımız yok." dedi.

Kampüsteki yurtta kapasite 4 bine çıkarıldı

Avşar Yurdunda 2 bin 500 olan barınma kapasitesini 4 bine çıkardıklarını, burada da yüz yüze eğitim gören öğrencilerin kaldığını dile getiren Yasım, şöyle konuştu:

"Tıp, diş hekimliği, güzel sanatlar, spor bilimleri fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri yüz yüze devam ediyor. İkinci dönemde mühendislik fakültelerinin son iki sınıfı, eğitim fakültelerinin son sınıfı, ziraat fakültesinin son iki sınıfı gibi birtakım bölümleri de yüz yüze eğitime aldık. Bütün öğrencilerin yüz yüze eğitim alabilmesi için yapılan ya da yapılması planlanan yurtların tamamen dolması gerekiyor. Tadilat ve tamirat işlerini hallediyoruz. İnşallah önümüzdeki 2024-2025 eğitim döneminde yurtlar hazır olursa, biz de altyapıdaki eksiklikleri giderirsek öğrenciler için daha iyi imkanlar sağlayacağız. Öğrenciler pandemide uzun bir süre uzaktan eğitim aldılar. Depremden sonra da bu uzaktan eğitim devam ediyor. Bazı branşlarda uzaktan eğitim yapılabiliyor ama iyi bir eğitim almaları mümkün değil. Üniversite eğitimi uzaktan olmaz. Üniversite eğitimi yüz yüze eğitim. Ama maalesef çok büyük bir deprem, çok büyük bir sıkıntı. İnşallah seneye bu problemleri yaşamayız. Öğrenci bir üniversite kampüsünde yaşamalı. O havayı solumalı."

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