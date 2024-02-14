BIST 8.976
DOLAR 30,74
EURO 32,93
ALTIN 1.964,62
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü

ABD'nin Meksika sınırında yakalanan göçmen sayısı yüzde 50 düştü

ABD'nin Meksika sınırında ocakta yakalanan göçmen sayısının önceki aya göre yüzde 50 düştüğü bildirildi.

Abone ol

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi, aralıkta 249 bin 735 kişinin gözaltına alındığı Meksika sınırında, ocakta 124 bin 220 kişinin yakalandığını açıkladı.

Böylelikle ocak ayında yakalanan kaçak göçmen sayısı, Başkan Joe Biden dönemindeki en düşük üçüncü seviye olarak kayıtlara geçti.

Konuya dair basına bilgilendirme yapan ABD Gümrük ve Sınır Korumadan sorumlu Komiser Vekili Troy Miller, mevsimsel düşüşlerle ABD ve müttefiklerinin artan yaptırımlarının bu keskin düşüşe yol açtığını söyledi.

Miller, Meksika sınırında önceki aya göre yakalanan göçmen sayısının yarı yarıya düşmesine karşın ABD sınırları boyunca göçmenlik sisteminin kapasitesini aşan ciddi zorluklar yaşanmaya devam edildiğine dikkati çekti.

CBP verilerine göre, Arizona eyaleti ocak ayında 50 bin 565 ile yasa dışı geçişlerin en yoğun görüldüğü bölge oldu.

Biden yönetimiyle sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texas eyaletinde ise kaçak geçişler ocakta önceki aya göre yüzde 76 düşerek 16 bin 712'ye geriledi.

Aralık ayında yakalanan Venezuelalı kaçak göçmen sayısı ise 46 bin 920'den yüzde 91 düşüşle 4 bin 422'ye indi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözyaşlarını tutamadı
Depremzede çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözyaşlarını tutamadı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hatay'da deprem oldu AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da deprem oldu AFAD şiddetini duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gitti
Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi
Balıkesir’de arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı
Balıkesir’de arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi hedefliyor
Meral Akşener'den 'altın madeni' faciası tepkisi! İktidarın iflah olmaz rant telaşı...
Meral Akşener'den 'altın madeni' faciası tepkisi! İktidarın iflah olmaz rant telaşı...
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor
Murat Kurum'dan Kadir Topbaş'a vefa! İBB yönetimine tepki gösterdi: Yeşil alan mı zorlarına gidiyor?
Murat Kurum'dan Kadir Topbaş'a vefa! İBB yönetimine tepki gösterdi: Yeşil alan mı zorlarına gidiyor?
İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü!
İzmir'de tabancayla vurulan kişi öldü!
CHP'de istifa depremi! Genel Başkan Özgür Özel'e tam yetki
CHP'de istifa depremi! Genel Başkan Özgür Özel'e tam yetki