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Depremzede çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözyaşlarını tutamadı

Depremzede çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözyaşlarını tutamadı

Hatay'da 6 Şubat depreminde canlarını son anda kurtaran ancak birçok yakını hayatını kaybeden MS hastası Mustafa ve Müge Şahin çifti, Kozan Belediyesi'nin düzenlediği Sevgililer Günü programında gözyaşlarına boğuldu.

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Kozan’da ilk kez engelli çiftler için düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü programında duygu dolu anlar yaşandı. Kozan Belediyesinin ev sahipliğinde Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda Sevgililer Günü'nü kutlayan çiftler, birlikte yaşadıkları zorlukları sevgiyle aştıklarını dile getirdiler. Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 yıl önce evlenen ve depreme 1 hafta önce hastaneden çıkardıkları bebekleri ile yakalanan Müge ve Mustafa Şahin çifti ise programda gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Şahin, hatırlandıkları için yeniden doğduklarını belirterek, "Tüm Kozan annemiz, babamız oldu" dedi.

Müge Şahin de, deprem saatinde epilepsi hastası kızları Azra Asel uyumadığı için hayatta kaldıklarını belirterek, "Biz evden son anda çıktık, evimiz yıkıldı. Aile büyüklerimizi kaybettik. Eşimin asker arkadaşı sayesinde Kozan’a geldik. 19 aylık kızım doğumda beyin kanaması geçirdiği için engelli kaldı. Duygu doluyum, kayıplarım var. Annemi, babamı depremde kaybettim. İyi olmak zorundayız. Ben ve eşim engelliyiz ama güçlü olmak zorundayız. Kimsemiz kalmadı. Kızım 7,5 ay yoğun bakımda kaldı. Doğumdan bir hafta sonra deprem oldu. Ne ev kaldı ne bir şey, iyi ki çıkmış hastaneden. Biz yalnız başımayız ama güçlü olmak zorundayız. Birbirimizin yaralarını sarıyoruz. Bütün bebekler unutmaz çok, buna şükür, mutluyuz” diye konuştu.

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