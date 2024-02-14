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İzmir'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan 27 yaşındaki sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza dün akşam saatlerinde, Dikili Kabakum Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Saim (27) idaresindeki 35 JA 0896 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sezer Saim, yola yüz üstü düşerek metrelerce savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Sezer Saim'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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