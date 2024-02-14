AK Parti seçim çalışmasına saldırıda yeni gelişme

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26’ya yükseldi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük 4 kişi, Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği "Mardinliler Buluşması" programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak gerçekleşen saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti.

Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırıyı yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.