Siverek’te şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle Şanlıurfa ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken Siverek ilçesinde sabah aniden bastıran şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Su baskını nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı görülürken özelikle bodrum katları su bastı. Belediye ekipleri kapanan rögarları açma çalışmaları yaparken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.