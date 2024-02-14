CHP'den istifa etmişti! İYİ Parti'ye geçti

Meral Akşener, grup toplantısı öncesi yerel seçim için İYİ Parti'nin adaylarını açıkladı. CHP'den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.
CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Akşener taktı.
İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise, Nusret Cömert oldu.