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Mersin'de dolu, hortum ve sağanak yağış etkili oldu

Mersin'de dolu, hortum ve sağanak yağış etkili oldu

Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış ve dolu etkili olurken Akdeniz'de de hortum çıktı.

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Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de etkili oluyor. Gece başlayan yağış sabah erken saatlerinde etkisini artırdı. Erdemli ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu, ardından kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde Akkuyu Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağısının ardından yağmur etkisini gösterdi. Akdeniz'de ise hortum çıktı. Silifke ilçesinden görünen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kent genelinde yağışların bugün zaman zaman kuvvetli şekilde etkisini sürdürmesinin beklendiği, Perşembe ve Cuma günleri ise yağışların hafif olacağı bildirildi. Sabah 8.00'den beri aralıklı olarak dolu yağdığını belirten vatandaşlardan Mehmet Erdem, "Şu an fırtına ve şiddetli yağmur var, inşallah sel olmaz. Çiftçilerin Allah yardımcısı olsun" dedi.

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