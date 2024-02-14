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Tunceli Valiliği'nden Erzincan'a gidişlere 4 günlük yasaklama

Tunceli Valiliği'nden Erzincan'a gidişlere 4 günlük yasaklama

Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında dün meydana gelen toprak kaymasının ardından kentten Erzincan'a geçişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, "Olayla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 18 Şubat 2024 günü saat 23.59'a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır." denildi.

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Tunceli Valiliği, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana çevre felaketi nedeniyle kentten Erzincan’a gidişleri 4 gün boyunca yasakladığını duyurdu.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14 Şubat 2024 günü saat 00.01’den 18 Şubat 2024 günü saat 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır."

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