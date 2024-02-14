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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emrah Fak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın 3 yaşındaki Emrah'ı ikiz kardeşinden ayırdığı öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Emrah Fak'a, evin önünde oyun oynarken sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Yaralanan çocuk, ailesinin kendi imkanları ile götürdüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emrah Fak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kazada ölen Emrah'ın ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi. Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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