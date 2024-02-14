İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde dijital endüstri laboratuvarı açıldı

Siemens Türkiye'nin verdiği destekle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) dijital endüstri, Ar-Ge ve yazım alanlarındaki çalışma ve deneylere olanak sağlayacak dijital endüstri laboratuvarı oluşturuldu.

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İYTE yerleşkesindeki dijital endüstri laboratuvarının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı konuşmada bir ülkenin en büyük sermayesinin kaliteli, iyi eğitimli insan kaynağı olduğunu, bu bilinçle donanımlı, lider gençler yetiştirmeye odaklandıklarını, bu laboratuvarın öğrencilerinin daha donanımlı olmasını sağlayacağını söyledi.

Laboratuvarın yeni projelere tohum olacağını kaydeden Baran, "Ülkemizin eğitimden, bilimden, akıldan başka bir çıkar yolu yoktur. Ülkenin daha yukarı gitmesini istiyorsak eğitime, bilime yatırım yapmamız gerekiyor. Üniversite ve sanayi kuruluşlarını daha çok bir araya getirmemiz gerekiyor." dedi.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis de Siemens olarak inovasyona ve yeniliğe odaklı bir şirket olduklarını kaydetti.

Dijital dönüşüme liderlik ettiklerini, inovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için seferber ettiklerini belirten Gelis, şöyle konuştu:

"Genç nesillerin niteliklerinin artırılmasına ve ülkemizin ihtiyacı olan yetkin mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için üniversitelerimizle de anlamlı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Çok daha fazla nitelikli iş gücüne, kadın mühendislere ve araştırmacı nesillere ihtiyacımız var. Laboratuvarda da genç yeteneklerimizin önemli çalışmalar yapacaklarına ve dijital endüstri uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacaklarına olan inancım tam. Laboratuvar, mühendislik başta olmak üzere pek çok alanda teorik bilgilerini pratik uygulamalarla desteklemeleri için genç yeteneklerimize çalışma alanı sağlayacak. Bu alanda geleceğin uygulayıcıları olan öğrencilerimiz daha yolun başındayken güçlü bir temel edinebilecek."

Siemens Türkiye Teknoloji Başkanı Erdem Alptekin ise Siemens'in insanı, toplum faydasını merkeze koyarak yeni teknolojiler geliştirdiğini, bu sayede faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürebildiklerini söyledi.

Teknoloji geliştirilmesi için paydaşlarla iş birlikleri yaptıklarını aktaran Alptekin, açılışı yapılan laboratuvarın eğitim ve araştırma imkanı sağlayacağını dile getirdi. Alptekin laboratuvarı eğitimin yanı sıra partnerlerle ortak yaratım yeri olarak kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Laboratuvarda mühendislik tasarımları, analizler ve simülasyonların uygulanabileceği belirtildi.