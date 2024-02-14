Ziraat Bankası'ndan esnafa akaryakıt kampanyası ile destek

Ziraat Bankası, akaryakıt istasyonlarına özel kampanyasına esnafı da dahil etti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası'nın daha önce akaryakıt sektörüne özel hayata geçirdiği üye işyeri destek paketinden esnaf da yararlanabilecek.

Akaryakıt istasyonlarına özel desteği devam eden Ziraat Bankası, kampanyaya özel belirlediği üye işyeri fiyatlamalarıyla esnafa da maliyet avantajı sağlayacak. Banka bu sayede hem işletmelerin hem de son tüketicinin desteklenmesini hedefliyor.

Kampanya kapsamında esnaf, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçeneklerle kullanabilecek.

Uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.