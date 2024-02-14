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İsrailli bakandan Gazze'de skandal soykırım emri! Kadın ve çocukları öldürün

İsrailli bakandan Gazze'de skandal soykırım emri! Kadın ve çocukları öldürün

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal bir soykırım emri verdi. Ben-Gvir, işgal ordusuna Gazze'de ''Filistinli kadın ve çocukları öldürün'' dedi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 131 gündür devam ederken şimdiye kadar 28 bin 576 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, savaş suçu işlemekten çekinmeyip soykırım iddialarını reddetse de Gazze'de katliamların boyutu korkunç bir hal aldı. Fakat İsrail, resmen katliamları yetersiz görüyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'dan korkunç bir soykırım emri geldi.

Tel Aviv'de kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Ben-Gvir, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı.

Ben Gvir'in bu sözleri destek de aldı. Daha önceki açıklamalarında ''Gazze'nin yakılması gerektiğini'' söyleyen aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Meclisteki konuşmasında Filistinliler için “terörist” ifadesini kullandı. “Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir.” dedi.

İsrail hükümetinin Refah saldırıları öncesindeki planlarına dair iddialar da ortaya çıktı. Refah'taki Filistinlilerin çadır kentlere tahliyesi için İsrail'in Mısır'a teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Wall Street Journal'in haberinde, Gazze Şeridi’nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasının teklif edildiği belirtildi. Mısır'ın İsrail’in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadığının altı çizildi.  

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceği bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı yetkili, müzakerelerin gidişatının "olumlu" olduğunu söyledi.

Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini ve görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtti.

Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak da dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.

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