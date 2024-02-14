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Elazığspor’da Bahattin Köse gollerine devam ediyor

Elazığspor’da Bahattin Köse gollerine devam ediyor

Elazığspor’un tecrübeli golcüsü Bahattin Köse, sezonun ikinci yarısıyla birlikte farkını ortaya koyarak gol sayısını 5'e yükseltti.

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta zorlu Batman Petrolspor virajını da 1 puanla geçen Elazığspor’da, takımın tecrübeli golcüsü Bahattin Köse gollerine devam ediyor. Yükselen performansıyla sezonun ikinci yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Bahattin, Batman Petrolspor maçını da boş geçmedi. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırma geleneğini sürdüren Bahattin Köse, üst üste Amasyaspor, Pazarspor, Turgutluspor ve Batman Petrolspor filelerine 1’er gol bırakarak toplam gol sayısını 5’e yükseltti. Öte yandan grubunda yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran bordo-beyazlı ekip, önümüzdeki hafta sonu sahasında Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Elazığspor’da bu maçta stoper Burak Yamaç kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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