Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi

İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 29 bin Filistinliyi öldüren İsrail askerleri ile dans ederken görüntülendi.

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Israel National News'in haberine göre, İsrail'i ziyaret eden ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo, eşi ve İsrailli iş adamı arkadaşı Yossi Sagol ile beraber İsrailli askerlerin Gazze'den döndükten sonra gittikleri söylenen "yenilenme merkezini" ziyaret etti.

Güneydeki Ofakim kentinde yer alan tesiste Gazze'deki saldırılar sırasında soykırım ve savaş suçu işlemekle itham edilen İsrail ordusuna bağlı askerlerle bir araya gelen Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 29 bin Filistinliyi öldüren askerler ile dans ederek eğlendiği görüldü.

Pompeo, İsrail ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e birçok kez gittim ancak bu ziyaret en dokunaklı ve en yürek parçalayıcısıydı. 7 Ekim'de yaşananlar çok şok ediciydi ama yine de onların direnişi gerçekten ilham verici. Ben İsrail'in yanındayım." ifadelerini kullandı.

İsrail yanlısı tutumuyla tanınan Pompeo, ABD'de Başkan Donald Trump döneminde önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı daha sonra da Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.