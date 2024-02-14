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Uyuşturucuyu kağıt mendile emdiren şahıs tutuklandı

Uyuşturucuyu kağıt mendile emdiren şahıs tutuklandı

Sivas'ta üzerinden kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçtaki 3 kişiden birinin üzerinde kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. isimli genç, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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