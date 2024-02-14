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Antalya'da sel can aldı! Kahroldular, arkadaşı anlattı: Arabanın bagajından çıkıyor...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sel can aldı! Kahroldular, arkadaşı anlattı: Arabanın bagajından çıkıyor...

 Antalya’da yaşanan sel felaketinde Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki otomobilinde mahsur kalarak hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın (47) cenazesi gözyaşları arasında alındı.

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Antalya’da kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle su baskınları meydana geldi. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada Kepez ilçesi Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti’nde 47 yaşındaki Halil Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze Varsak Mezarlığında toprağa verilmek üzere ailesi ve arkadaşları tarafından teslim alındı.

Halil Yıldız’ın mesai arkadaşı Mehmet Irmak, “Çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. 23 yıldır beraber iş yapıyoruz, Allah ailesine sabır versin. Çok üzüldük, bu kadar uyarı varken altı geçitlerin kapatılması gerekirdi. Kapatılsa bu durum yaşanmayacaktı. Arkadaşımızı kaybettik” dedi.

Hüseyin Caybaz ise şu ifadelere yer verdi: “18 yıldır aile dostum. Çok üzgünüm. Burada bir ihmal de var. Evine dönerken alt geçide giriyor, ne yaptığını bilemedi sanırım. Arabanın bagajından çıkıyor, boğulduğunu düşünüyoruz. Alt geçit uyarıdan sonra kapatılabilirdi, ben kardeşimi kaybettim.”

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