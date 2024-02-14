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Son seçimi bilen şirket yaptı! İstanbul'u Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu yönetmeli?

Son seçimi bilen şirket yaptı! İstanbul'u Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu yönetmeli?

Areda Survey Araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiye "İstanbul’u kim yönetmeli? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 52'si Murat Kurum cevabı verirken, yüzde 48'i de Ekrem İmamoğlu dedi...

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31 Mart seçimleri yaklaşırken anketler de peş peşe geliyor. Türkiye yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber pek çok parti il ve ilçe adaylarını açıkladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçlarını 0,2 farkla tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey, seçimlere gün sayarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Türkiye genelinde vatandaşlara sordu. 

Murat Kurum diyenler 4 puan önde!

Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52’si İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Murat Kurum’un kazanacağını düşünüyor. İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oranı ise yüzde 48’de kalıyor.

Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 25 – 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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