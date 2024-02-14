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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı

Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir ticari taksi, gişelerin beton bariyerine çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu ve şoför ağır yaralandı.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Reşadiye Gişeleri'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Şahin kontrolündeki 34 TFU 46 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin önünde bulunan beton bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Duygu Çiftçi ve şoför Levent Şahin ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri yaralı yolcuyu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, şoförün ise araç içerisinde sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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