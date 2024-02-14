CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı: “CHP yönetimi ve genel başkanı 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek”

CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yüzde 68 memnuniyet oranım olmasına rağmen aday gösterilmedim. Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek” dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz gün yerel seçim için kalan ilçelerde adayları belirleyip Parti Meclisine (PM) sundu. Adana’nın Çukurova ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in yerine Emrah Kozay aday gösterildi. Çukurova Belediye Başkanı Çetin, ‘CHP’nin gasp edildiğini, ilkelerinden uzaklaştığını’ söyleyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çukurova Belediye Başkanı Çetin, istifasının ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisine verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, “Çocukluğumdan bu yana CHP’nin her kademesinde görev yaptım. İki dönemdir belediye başkanıyım. Bu dönem aday adayı olmak için başvuruda bulunduğumda ön seçim yapılacağı söylendi. Bu bizzat Özgür Özel’in partililere sözüydü. Daha sonra ise Özel, ‘Ön seçim yapamıyoruz ama mevcut başarılı belediye başkanlarını yeniden aday göstereceğiz. Kurultayda kime oy verdiği önemli değil’ dedi. Ben de ustalık dönemimiz için başvuruda bulundum. Çukurova’da hizmetlerimiz devam edecek. Daha yeni projelerimiz var. Ancak sonrasında gördük ki bunların hiçbiri doğru değilmiş. Tüm kamuoyu araştırmalarında

Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilmemize rağmen, yüzde 68 memnuniyet oranım olmasına rağmen aday gösterilmedim. Üstelik buraya hiç aday adayı olmayan, Çukurova’nın hiçbir sorunundan haberi olmayan, burada hiçbir çalışması olmayan bir arkadaşımız aday gösterildi.

Bu arkadaşımızın hiçbir kural tanımadan sadece CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ile yakınlığı nedeniyle aday yapılmasını Çukurova halkı ve CHP’liler içine sindiremiyor” ifadelerini kullandı.

“Beni arayıp yüzlerce kişi partiden istifa ettiğini söyledi"

Kendi istifasının ardından CHP’den birçok kişinin de istifa ettiğini aktaran Çetin, “Beni arayıp yüzlerce kişi partiden istifa ettiğini söyledi. Ben istifa etmeyin dememe rağmen dinlemediler. Çünkü Adana’da inanılmaz tepki oluşmuş durumda. Zaten mevcut belediye başkanı başarısız. Bugüne kadar algıyla getirdi. Şimdi partiden istifa ettiğim için rahat konuşuyorum. Eskiden kan tükürüp kızılcık şerbeti içiyorduk. Artık doğruları çekinmeden ifade edeceğim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanıdır. Ancak buna rağmen ben Çukurova’dan, Akif Kemal Akay ise Seyhan’dan aday olursa dengeleri tutabilirdik. Bu şans da artık kalmadı” dedi.

“31 Mart’ta CHP yönetimi ‘Bay bay Türkiye’ diyecek”

CHP’nin Adana’da çıkarttığı adayların belli bir kesime hitap ettiğini öne süren Soner Çetin, CHP’de isyanların sürdüğünü anlattı. Çetin, Özgür Özel’in cumhuriyet tarihindeki en kısa süreli genel başkan olacağını belirterek, “Şimdi sadece belli bir kesimi temsil ediyorlar. Seyhan’a da aday olan Oya Tekin’i sonradan anladım ki o da aynı kesimi temsil ediyormuş. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Adana’da bir isyan yaşanıyor.

Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek.

Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel’i bekliyor. Şu anda CHP Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturup Adana’yı ve bütün illeri tek başına dizayn edebileceğini zanneden ancak eline yüzüne bulaştıran genel başkan yardımcıları da zannetmesinler ki her zaman orada oturacaklar. Orası çalışma ve üretme yeri, partinin ayarını bozma yeri değil. 31 Mart’tan sonra çok güzel bir CHP yönetimi kurulacaktır. Ben bugün baba ocağından ayrıldım ancak onların olmadığı bir partide yer almayı isterim” diye konuştu.

Öte yandan, Soner Çetin, Çukurova Belediye Başkan adayı olduğunu, seçime bağımsız veya başka bir partiyle katılmak için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.