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5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı

5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı

Azerbaycan’da 5. kez Cumhurbaşkanı olarak seçilen İlham Aliyev için anma töreni düzenlendi. Aliyev düzenlenen törende “Azerbaycan halkının yüzyıllardan beri oluşturduğu manevi ve milli değerlere ve geleneklere sadık kalacağım.” cümlelerini kullandı.

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İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha kazandı. Aliyev, 7 Şubat'ta erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 92,12 oyla rakiplerini geride bıraktı.

Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Azerbaycan Milli Meclisi'nde yemin töreni düzenlendi.

Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, “Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim.” dedi.

Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e de el basan Aliyev, “Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli, manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yemininin ardından başkomutan sıfatıyla Azerbaycan bayrağını öptü.

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