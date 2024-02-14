Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonda Mısır'da! Erdoğan Sisi tarafından resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da. Bir süre önce normalleşme kararı alan iki ülkenin en tepesindeki isimler, bu kez Mısır'da buluştu.

Ortadoğu temasları kapsamında ziyarete çıkan Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından bugün Mısır'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geldiği başkent Kahire’de havalimanında karşılanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İttihadiye Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefine sarayda top atışı gerçekleştirildi. Erdoğan, daha sonra sarayda Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İstiklal Marşı ve Mısır milli marşının okunmasının ardından tören kıtasını selamladı. İki lider, baş başa ve heyetlararası görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek; Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe iştirak edecek.

Erdoğan’a Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

Ne olmuştu?

Mısır'ı demir yumrukla yöneten Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından seçimle gelen Mursi'yi, askeri darbeyle devirilmesi ilişkileri bozdu.

Mursi'nin koltuğuna oturan Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi'ye yönelik sert eleştirilerin ardından Mısır ile Türkiye ilişkileri maslahatgüzar seviyesine düşürüldü.

Dış politikada normalleşme adımları çerçevesinde Ankara, 2021 yılında Kahire'ye zeytin dalı uzattı. Türkiye ve Mısır, 2021’in Mayıs ve Eylül aylarında birçok kez taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için görüşmeler gerçekleştirdi.

İki ülkenin dışişleri bakanları karşılıklı olarak ziyaretlerde bulundu.

Buzların erimeye devam ettiğine dair en net sinyal ise Kasım 2022’de Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşmasında geldi.

Erdoğan ve Sisi, ilk kez birlikte poz verdi ve görüştü. Mısır, bu süreci “ilişkilerinin geliştirilmesinin başlangıcı” olarak niteledi.