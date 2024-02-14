Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülkenin milli marşları çalındı. Mevkidaşı Sisi ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi.