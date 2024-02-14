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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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