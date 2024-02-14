BIST 8.967
DOLAR 30,75
EURO 32,94
ALTIN 1.967,66
HABER /  POLİTİKA

MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33'ü ilçe, 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33'ü ilçe, 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Afyonkarahisar Çobanlar ve Adıyaman Gölbaşı ilçelerinin de bulunduğu 33'ü ilçe ve 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayı daha belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!
THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı
22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonda Mısır'da! Erdoğan Sisi tarafından resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonda Mısır'da! Erdoğan Sisi tarafından resmi törenle karşıladı
İrlandalı AP milletvekili: İsrail spor müsabakalarından men edilsin!
İrlandalı AP milletvekili: İsrail spor müsabakalarından men edilsin!
"Hainler" diyerek 35 kişi ile birlikte CHP'den istifa etti
"Hainler" diyerek 35 kişi ile birlikte CHP'den istifa etti
"Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyen öğretmen veli tarafından darp edildi iddiası
"Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyen öğretmen veli tarafından darp edildi iddiası
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı
5. kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin ederek göreve başladı
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak