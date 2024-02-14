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TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?

TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin ise başka bir statta iç saha müsabakalarına çıkacağı bildirildi.

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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği’nin ortak kullandığı Eryaman Stadyumu, zemininde yaşanan bozukluklar sebebiyle gündeme gelmişti.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nün, 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin nerede yapılacağı konusunda yaşanan belirsizlik de sona erdi.

TFF, Ankaragücü'nün müsabakalarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi. Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek" denildi.

Neler yaşandı?

Galatasaray maçın zemin bozukluğu nedeniyle başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvurmuştu. 

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat konu hakkında yaptığı açıklamada, "TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim." demişti. 

Maç ne zaman?

Ankaragücü-Galatasaray karşılaşması Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 

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