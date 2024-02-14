9 yıl önce İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye gözdağı veren Rus gemisi batırıldı

Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini batırdı. Batırılan gemiyi Türkiye kamuoyu yakından tanıyor. 2015'te Boğaz geçisi sırasında, gemideki bir Rus askeri, omzunda uçaksavar füzesiyle objektiflere takılmış ve bu görüntü Türkiye kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.

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Cephe hattında çatışmalar sürerken Ukrayna ordusu, Sezar Kunikov adlı Rus çıkarma gemisini, Kırım'da imha ettiklerini duyurdu.

Ordunun Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı istihbarat birliğiyle birlikte, büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha etti. Gemi, vurulduğu sırada Alupka yakınlarında, Karadeniz'de, Ukrayna'ya ait sularda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko, hedef alınan geminin Rus ordusunda görev aldığını ve 2008'de Gürcistan'da faaliyete geçtiğini açıkladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin gergin olduğu dönemdi

Sezar Kunikov gemisi, 2015 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçmiş, gemideki bir askerin omzunda füze taşıdığının ortaya çıkması sonrası Rusya'nın o dönemki Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Dışişleri'ne çağrılmıştı.

Rus gemiler vuruluyor

Ukrayna'nın bu ay Karadeniz'de gerçekleştirdiği ikinci başarılı saldırı oldu. Küçük Rus savaş gemisi Ivanovets, iki hafta kadar önce özel bir operasyonda SİHA'lar tarafından vurulmuştu.

Bir diğer Rus çıkarma gemisi Novoçerkassk ise Aralık ayında Feodosiya limanındayken vurulmuştu.