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Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 9, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 16 ve yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 81 olmak üzere toplamda 116 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, şahıslardan 31’inin hükümlü ve 85’inin ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi.

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