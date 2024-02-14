BIST 8.960
DOLAR 30,74
EURO 32,94
ALTIN 1.968,55
HABER /  POLİTİKA

Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 insanımıza, vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil." dedi.

Abone ol

 Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'da madende meydana gelen heyelan ve göçüğün ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii büyük bir olay, İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 insanımıza, vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz de bakanlık olarak, AFAD koordinasyonunda hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz inşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Ben tekrar ülkemize, Erzincan'ımıza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennimizi iletiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi
Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı
TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Altın madeninde faciada son gelişme! İşçilerin yerleri belli oldu! 4 kişi gözaltına alındı! Arama çalışmaları sürüyor
Altın madeninde faciada son gelişme! İşçilerin yerleri belli oldu! 4 kişi gözaltına alındı! Arama çalışmaları sürüyor
9 yıl önce İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye gözdağı veren Rus gemisi batırıldı
9 yıl önce İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye gözdağı veren Rus gemisi batırıldı
Kamyonuna çarpan aracı takip ederken kaza yaptı
Kamyonuna çarpan aracı takip ederken kaza yaptı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!
THY uçağı sis yüzünden Şırnak'a iniş yapamadı!
22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı
22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü