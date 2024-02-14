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Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi

Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediğini açıkladı. Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

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Yeni yılla birlikte silah programını hızlandıran Kuzey Kore'den bölgedeki gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyısından birden çok seyir füzesi ateşlediği bildirildi. Yerel saatle 09.00 sıralarında fırlatılan füzelerin Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinin kuzeydoğusu istikametine doğru yol aldığı belirtildi.

Füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi bilgilere yer verilmedi. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı analiz ve takip çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

24 Ocak ve 28 Ocak'ta “Alevli ok” anlamına gelen “Pulhwasal-3-31” adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta ise “Ok” anlamına gelen bir diğer stratejik seyir füzesi “Hwasal-2"yi denemişti.

Pyongyang, son olarak 2 Şubat'ta “süper büyük savaş başlığı” taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'nin alışılmadık sıklıktaki seyir füzesi denemeleri ile nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerinin performansını arttırmayı hedeflediği yorumları yapılmıştı.

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