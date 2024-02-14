40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!

AK Parti, yargı sisteminde önemli değişikliklere yol açması beklenen ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

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AK Parti milletvekilleri, yargıdaki aksaklıkları gidermek için hazırladıkları kanun teklifini tamamladı. Buna göre, yaklaşık 40 maddeden oluşan ve yargıya yönelik önemli düzenlemeler içeren AK Parti'nin kanun teklifi bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

Kanun teklifine göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olurken, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkanı getirilecek.

Düzenlemeyle birlikte, uzun süren yargılamalardan kaynaklı hak ihlalleri için daha hızlı ve kolay erişilebilen bir başvuru yolu oluşturularak mağdurların hak arama sürecinin hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor.

Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, silahlı örgüt ve terör finansmanı gibi suçların şirket faaliyeti kapsamında işlendiği durumlarda kayyum atanmasına karar verilirse, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da kayyum olarak görevlendirilebilecek.