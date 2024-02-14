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14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar

14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar

Eskişehir’de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 9 çift, Tepebaşı Belediyesi Nikah Salonu’nda hayatlarını birleştirdi.

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Evlilik tarihlerini unutulmaz ve sembol bir tarih olmasını isteyen 9 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek için Tepebaşı Belediyesine başvurdu. Anlamlı günde 'evet' diyerek dünya evine giren çiftlerin mutluluğu adeta görülmeye değerdi. Özel günde nikâhlarını kıydıran çiftlere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç hediyesini nikâh memurları aracığıyla ulaştırdı. 9 çiftten biri olan Ahmet Oflaz ve Elif Bilir, 14 Şubat tarihinde hayatlarını birleştirirken, mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

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