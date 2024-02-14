BIST 8.967
DOLAR 30,75
EURO 32,94
ALTIN 1.967,66
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Kastamonu Üniversitesi’nden öğretmenlere proje eğitimi

Kastamonu Üniversitesi’nden öğretmenlere proje eğitimi

Kastamonu Üniversitesi tarafından, 47 öğretmene, TEKNOFEST odaklı etkinlikler için projeler geliştirme ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Abone ol

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mücahit Muslu tarafından Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmenlere yönelik TEKNOFEST için proje geliştirme ve yazma eğitimi düzenlendi. Eğitim, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta gerçekleştirildi ve toplamda 47 öğretmen katılım sağladı. Toplamda sekiz saat süren eğitimlerde Kastamonu genelinde görev yapan öğretmenlerin TEKNOFEST odaklı etkinlikler için projeler geliştirme ve yazma becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Öğretmenlerin, öğrencilerini teknolojiye daha etkin bir şekilde entegre etmelerine ve onlara teknoloji odaklı projeler geliştirme konusunda rehberlik etmelerine yardımcı olmanın hedeflendiği eğitimin katılımcıları, projelerin tasarımı, yazım süreci, etkili sunum teknikleri ve proje değerlendirme kriterleri gibi konularda detaylı bir rehberlik aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca zorunlu oldu
Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca zorunlu oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar
14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar
Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi
Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de aranan 116 şüpheli yakalandı
TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
TFF'den Eryaman Stadı kararı! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Altın madeninde faciada son gelişme! İşçilerin yerleri belli oldu! 4 kişi gözaltına alındı! Arama çalışmaları sürüyor
Altın madeninde faciada son gelişme! İşçilerin yerleri belli oldu! 4 kişi gözaltına alındı! Arama çalışmaları sürüyor
9 yıl önce İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye gözdağı veren Rus gemisi batırıldı
9 yıl önce İstanbul Boğazı'nda Türkiye'ye gözdağı veren Rus gemisi batırıldı
Kamyonuna çarpan aracı takip ederken kaza yaptı
Kamyonuna çarpan aracı takip ederken kaza yaptı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı