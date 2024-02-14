Kastamonu Üniversitesi’nden öğretmenlere proje eğitimi

Kastamonu Üniversitesi tarafından, 47 öğretmene, TEKNOFEST odaklı etkinlikler için projeler geliştirme ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi.

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Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mücahit Muslu tarafından Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmenlere yönelik TEKNOFEST için proje geliştirme ve yazma eğitimi düzenlendi. Eğitim, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta gerçekleştirildi ve toplamda 47 öğretmen katılım sağladı. Toplamda sekiz saat süren eğitimlerde Kastamonu genelinde görev yapan öğretmenlerin TEKNOFEST odaklı etkinlikler için projeler geliştirme ve yazma becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Öğretmenlerin, öğrencilerini teknolojiye daha etkin bir şekilde entegre etmelerine ve onlara teknoloji odaklı projeler geliştirme konusunda rehberlik etmelerine yardımcı olmanın hedeflendiği eğitimin katılımcıları, projelerin tasarımı, yazım süreci, etkili sunum teknikleri ve proje değerlendirme kriterleri gibi konularda detaylı bir rehberlik aldı.