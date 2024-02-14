BIST 9.057
DOLAR 30,76
EURO 32,99
ALTIN 1.969,52
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de toprağa verildi

Ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de toprağa verildi

Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti. Can, Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanatçı Can'ın kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi.

Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı. Can, seslendirdiği birçok şarkıyla müzikseverlerin beğenisi toplamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur’da tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı
Burdur’da tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Yeniden yargılanıyorlar
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı! Yeniden yargılanıyorlar
Kovulduğu belediyeyi yakmıştı, bu sefer tutuklandı
Kovulduğu belediyeyi yakmıştı, bu sefer tutuklandı
İzmir'deki korkunç olay! İyileşir iyileşmez tutuklandı
İzmir'deki korkunç olay! İyileşir iyileşmez tutuklandı
Uzmanından ilişki tavsiyesi: Sağlıklı ilişkinin formülü bağımlı olmamak!
Uzmanından ilişki tavsiyesi: Sağlıklı ilişkinin formülü bağımlı olmamak!
Kastamonu Üniversitesi’nden öğretmenlere proje eğitimi
Kastamonu Üniversitesi’nden öğretmenlere proje eğitimi
Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca zorunlu oldu
Kırgızistan'da üniversite giriş sınavlarında Kırgızca zorunlu oldu
14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar
14 Şubat’ta ‘Evet’ demenin mutluluğunu yaşadılar
Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
40 maddeden oluşan yargı reformu TBMM'ye geliyor!
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi
Kuzey Kore yine düğmeye bastı: Çok sayıda seyir füzesi ateşledi