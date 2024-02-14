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Otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu

Otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 06 BGK 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen V.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan V.B., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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