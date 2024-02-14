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Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı!

Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığınca 14 Şubat tarihinde yayımlanan güncel Uygulama Rehberi ile Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı’na (KKYDP) başvuru süresi uzatıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı web sayfasında yayımlanan duyuru ile Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları projeleri için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi kapsamında 19 Şubat 2024 tarihinde başvuru süresi dolacak olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı başvuru tarihi 29 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Güncellenen Uygulama Rehberine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapıldı. Kullanıcılar tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

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