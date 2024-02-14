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Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın gözaltında!

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın gözaltında!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren kadın yakalandı.

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Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etti.

Orhan E'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin incelemesinde Orhan E'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Orhan E'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan Sevinç G. ise polislerce yakalandı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

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