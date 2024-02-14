Sancaktepe Belediyesi’nden yeni evlenecek çiftlere düğün paketi

Sancaktepe Belediyesi yeni dönemde evlenecek çiftlere düğün paketi hediye verecek. Yeni evlenecek 14 çiftin katıldığı organizasyonda Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 14 çiftin nikahını kıyarak hediyelerini teslim etti.

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Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde 14 Şubat Çarşamba günü Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirilen organizasyonda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 14 çiftin nikahını kıyarak yeni evlenen çiftlere hediyelerini takdim etti ve ikinci döneminin ilk sözü olan “Sancaktepe Evlilik Destek Paketi” vaadini açıkladı. Organizasyonda 14 çiftin nikahları Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından kıyıldı.

Başkan Şeyma Döğücü, ikinci döneminin ilk sözü Sancaktepe Evlilik Paketi’nin başvuru şartlarını sağlayan her Sancaktepe’li yeni evlenecek çifte destek mahiyetinde verileceğini ve paketin içerisinde bir adet çamaşır makinesi, Sancaktepe Kadın Meslek Edindirme Kurslarındaki (SAKA) kadınların el emeği ürünlerinden hazırladıkları ev tekstil çeyiz paketini ve bir adet kahve makinesini kapsadığını belirtti.

“Biz aileye ve aile kurumuna önem veren bir milletiz”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “14 Şubat Sevgililer Günü. Biz de istedik ki 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bu sevgilerini pekiştiren birbirleri arasında muhabbeti geliştiren güzel çiftlerimizin 14 Şubat’a ithafen 14 gencimizin nikahını kıyalım. Biz aileye ve aile kurumuna önem veren bir milletiz. Biz, aileyi güçlendirmek, ailenin arkasında durmak ve bu güçlü ailenin güçlü toplumu oluşturmasına inandığımız için aile kurumunu her daim önde tutuyoruz” dedi.