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ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi!

ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi!

ABD ordusu, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ile Haseke illerinde İran destekli gruplarla gerilim yaşadığı askeri üslerinin bulunduğu bölgelere takviye yolladı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

ABD askerlerini taşıyan 20 Bradley tipi zırhlı araçtan oluşan konvoy ilk olarak Haseke iline bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üssüne vardı.

Konvoyun bir kısmı da buradan 7 Ekim 2023'ten bu yana İran destekli terörist gruplarla gerilimin yaşandığı Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse sevk edildi.

ABD ordusu daha önce de 5-6 ve 23 Ocak'ta Haseke'de Harab Cir ile Kasrek ve Deyrizor'da Ömer petrol sahasındaki üslerine askeri sevkiyat yapmıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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