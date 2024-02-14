BIST 9.033
DOLAR 30,76
EURO 32,99
ALTIN 1.969,18
HABER /  MAGAZİN

Meltem Cumbul'a hakarete para cezası

Meltem Cumbul'a hakarete para cezası

Oyuncu Meltem Cumbul'a yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımların ardından başlatılan yargılama süreci sonuçlandı. İddialara göre, 54 yaşındaki oyuncuya hakaret içeren yorumlar yapan Muammer Y. (41), tutuksuz olarak yargılanarak bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Dizi ve sinema oyuncusu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti.

Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı bin 740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de halk otobüsü iş makinesi ile çarpıştı
Düzce'de halk otobüsü iş makinesi ile çarpıştı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Dün gece ölümden döndü, bugün yine kaza yaptı
Dün gece ölümden döndü, bugün yine kaza yaptı
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın gözaltında!
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren kadın gözaltında!
Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı!
Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı!
Paniğe neden olan yangını çıkartan çocuklar yakalandı
Paniğe neden olan yangını çıkartan çocuklar yakalandı
Antalyaspor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor
Antalyaspor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor'da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Hatayspor'da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor
BBP, 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!
BBP, 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı!
Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi maçının biletleri tükendi!
Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi maçının biletleri tükendi!