Meltem Cumbul'a hakarete para cezası

Oyuncu Meltem Cumbul'a yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımların ardından başlatılan yargılama süreci sonuçlandı. İddialara göre, 54 yaşındaki oyuncuya hakaret içeren yorumlar yapan Muammer Y. (41), tutuksuz olarak yargılanarak bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

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Dizi ve sinema oyuncusu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti.

Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı bin 740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi