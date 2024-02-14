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CHP adayı Beşikçioğlu: Etimesgut'u marka bir kent yapacağız

CHP adayı Beşikçioğlu: Etimesgut'u marka bir kent yapacağız

CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Beşikçioğlu, ilçe seçim koordinasyon ofisi açılışında açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu, "Atatürk'ün şehri Ankara'da Atatürk'ün ilçesi Etimesgut'u marka bir kent yapacağız" dedi.

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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanırken belediye başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. CHP'nin Ankara Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel ile seçim koordinasyon ofisi açılışında bir araya geldi.

Toplanan kalabalık karşısında açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, "Atatürk'ün şehri Ankara'da Atatürk'ün ilçesi Etimesgut'u marka bir kent yapacağız. Sorun varsa çözüm sosyal demokrat belediyecilikte, birlikte yönetmekte, şeffaf ve hesap verebilir olmakta" ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu, "En büyük projemiz huzur ve mutluluktur. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. 1 Nisan günü belediyenin önünde Ankara havasına eşlik etmenizi çok isteriz" dedi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ABB Başkanı Yavaş, "Benim yanımda rant için koşanları görmediniz. Halk için hep birlikte çalıştık. 4 binden fazla ihalemizi canlı yayınladık. Hesap veriyoruz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Başkaları gibi 'Ben hesabı öbür dünyada veririm' demiyoruz. Bu dünyada hesap veremeyen öbür dünyada da veremez. 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, Ankara kaldırımlarının dibine kadar gömdük" diye konuştu.

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