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Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı

Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı

Bir süredir sakatlığı bulunan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, iyileşmesinin ardından Konyaspor maçının hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Aboubakar, takımla çalıştı

Bir süredir sakatlığı bulunan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar iyileşmesinin ardından takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına, 15 Şubat Perşembe günü saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kadro dışında kalmıştı

Aboubakar, 11 Aralık 2023 tarihinde 4 futbolcuyla birlikte yönetim kararıyla kadro dışında bırakılmıştı.

Uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli isim, Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş ama yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememişti.

Ülkesinin elenmesin ardından Beşiktaş'a geri dönen golcü isim, kısa bir süre sonra yeniden sakatlık geçirmiş ve takımdan uzak kalmıştı.

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