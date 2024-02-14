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Cenazeye gidiyorlardı! Feci kaza, ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cenazeye gidiyorlardı! Feci kaza, ölenler var

Karabük'te cenaze törenine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı  ticari araç, Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde araçta bulunan Azize K'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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